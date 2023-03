I Radio Zero suonano allo Shake col nuovo album Onda Magnetica

Un quartetto storico, attivo fin dal 2001, sarà protagonista della serata allo Shake Club stasera: dalle 22, si esibiranno nel locale di via Valdilocchi alla Spezia (ingresso riservato ai soci Arci) i Radio Zero, quartetto toscano-ligure. Il concerto, preceduto dal live dei Risposta 42 e seguito dal dj set di Dance to the radio, sarà l’occasione per gustare il mix fra musica italiana, garage-rock, punk e canzone d’autore proposto dalla band, formata da artisti che da decenni hanno lasciato la loro impronta nella scena underground italiana: Luca ’Lungo’ Ratti (voce, armonica, theremin), Enrico ’Gas’ Gastardelli (chitarre e cori), Stefano Zappelli (chitarra e cori), Paolo ’Pitto’ Terenzoni (basso) e Claudio Cla’ Cerretti (batteria). In scaletta anche i brani del loro ultimo album Onda Magnetica, a base di rock dal sapore anni Settanta.

C.T.