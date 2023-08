I Queen Vision in piazza Brosini ospiti a ’I luoghi della musica’

Dopo il grande successo riscosso in tutta Italia, arrivano in piazza Brosini a Brugnato i Queen Vision, tribute band dei Queen. Stasera alle 21.15, per il Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’, si esibisce la nota band nata nel 2008 grazie alla passione comune per il gruppo inglese. Le straordinarie capacità vocali e la professionalità al piano del cantante Lele Richiusa fanno rivivere alcune delle emozioni che solo Freddie Mercury sapeva dare. Marco Di Giuseppe (basso e voce), Max Di Giuseppe (chitarra e voce) e Leo Casaroli (batteria e voce) dal 1995 suonano assieme in cover band e tribute band, poi ecco l’incontro di 13 anni dopo. I QueenVision cercheranno, con umiltà, di fare rivivere i momenti più significativi e magici dei Queen, attraverso cambi di scena, musica, cori, armonie e tutte le loro meravigliose hit. Lo spettacolo è organizzato dall’associazione Gruppo Strumentale Hyperion col contributo del Comune.