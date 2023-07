I primi quattro laureati in diritto ed economia delle imprese

Nella mattinata di ieri al campus universitario in viale Fieschi ex ospedale militare Falcomatà, si è svolta la prima cerimonia di laurea del corso triennale in diritto ed economia delle imprese, attivato nel 20202021 dal dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova ed interamente erogato al campus didattico spezzino. Quattro i laureati che hanno concluso con successo il percorso di studi hanno discusso le tesi alla presenza della commissione e dei soci dondatori di Promostudi. In occasione di questa cerimonia il coordinatore del corso del corso in diritto ed economia delle imprese Francesco Pesce, lo ha presentato al pubblico, illustrando anche i dati sulle iscrizioni del primo triennio di attivazione.

È stata sottolineata in particolar modo la spiccata vocazione professionalizzante di un corso che, coniugando le competenze offerte dal corpo docente afferente ai dipartimenti di giurisprudenza e di Economia con una specifica attenzione al mondo dell’impresa operante sul territorio (basti pensare al ruolo svolto dal tirocinio curricolare in azienda), mira a formare professionisti capaci di inserirsi con rapidità e profitto nel mondo del lavoro, già al termine del percorso triennale.

In particolare attualmente sono 115 gli studenti iscritti al corso di laurea, di cui 56 maschi e 59 femmine. Il 76% degli studenti sono residenti in provincia, il 15% sono residenti fuori provincia mentre solo il 4% (5 studenti) lo sono all’estero.

In totale il polo spezzino conta 1158 iscritti nell’anno accademico 20222023.