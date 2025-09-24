I primi 80 anni di Confindustria. Grandi ospiti al teatro Civico per la festa dell’associazione

Confindustria La Spezia celebra oggi 80 anni dalla sua fondazione con un grande evento al Teatro Civico della Spezia ripercorrendo la storia dell’associazione e l’evoluzione industriale e culturale del territorio, con lo sguardo rivolto alle sfide dei prossimi anni. Per celebrare questa importante ricorrenza in programma alle 17 Confindustria La Spezia ha scelto il Teatro Civico. Al termine dei lavori dell’assemblea, la facciata del Teatro si animerà con una proiezione immersiva: un’esperienza ad alto impatto emotivo che, attraverso immagini e suggestioni, racconterà la storia industriale e sociale della città, creando un ponte ideale tra passato, presente e futuro. Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia, presenta l’evento. "L’anniversario degli 80 anni – spiega – non è solo memoria, ma impegno. Così come nel dopoguerra i nostri imprenditori seppero guardare al futuro con coraggio e visione, oggi siamo chiamati a costruire insieme un territorio dove i giovani scelgano di vivere e lavorare, dove innovazione ed etica guidino la crescita economica e sociale.

Per farlo occorre unire le forze, imprese, istituzioni e comunità, in un progetto condiviso di sviluppo. Per affrontare questi temi, sul palco del Teatro Civico si alterneranno voci di rilievo nazionale e locale. Massimo Temporelli, fisico, professore di antropologia, Benedetta Colombo divulgatrice e influencer di storia dell’arte, Tito Boeri, economista, Direttore del dipartimento di economia alla Bocconi di Milano, Lara Ponti, vicepresidente Confindustria. Altri due momenti speciali saranno la premiazione dei Past Presidents di Confindustria La Spezia e il tributo alla città, con la presentazione del progetto di illuminazione dell’Accademia Capellini, l’unica Accademia di scienze nella nostra Regione, una scelta che racchiude il senso del messaggio che in questa ricorrenza Confindustria La Spezia desidera sottolineare: unire la storia al futuro. Infine, Sara Filippetti, Presidente Piccola Industria Confindustria La Spezia e Francesco Pelosi, Past President Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria La Spezia annunceranno “ConfindustriaSP100”, un premio annuale volto a valorizzare e dare visibilità alle imprese associate che si saranno distinte per progetti e risultati significativi nei processi aziendali legati alla sostenibilità.