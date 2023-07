"I posti letti in aumento Ma servizi sottostimati"

Dal 2008 al 2022 nella provincia della Spezia i posti letto nelle strutture extra alberghiere hanno registrato un più 3043. Nell’alberghiero i posti da 7903 sono passati a 7519. A fornire i dati, questi sono soltanto una prima parte, è il responsabile del settore turismo di Confcommercio Enrico Ghironi, egli stesso titolare dell’omonino albergo a 4 stelle alla Spezia. "La fruibilità del territorio – ha spiegato – da Porto Venere a Montemarcello è un problema molto sentito. In questi anni abbiamo avuto un decremento degli alberghi e a chiudere sono stati soprattutto quelli periferici – 384 in meno – A sopperire c’è l’extralberghiero che meglio si adatta rispetto alle grandi strutture proprio per la morfologia del territorio. La domanda che ci si deve porre è se allo sviluppo delle strutture turistico-ricettive c’è stata una adeguata risposta sul fronte del trasporto pubblico: bus e taxi". E la prima cosa che salta agli occhi è il cambio di orario, l’estivo parte dal 15 giugno.

"È troppo tardi – dice senza mezzi termini Ghironi – la stagione è partita con il periodo primaverile basta ricordare le iniziative che ci sono state". Ma si parla anche di creare una realtà turistica allargata tenendo in considerazione gli altri comuni. "Perché – aggiunge Ghironi – dobbiamo ragionare in maniera unitaria dando risposte ai villeggiante che arrivano. Gli appartamenti a destinazione turistica in questi anni sono saliti vertiginosamente". E il trasporto? "Sul fronte taxi dovremo capire quante macchine ci sono a determinati orari. Io per esempio ho avuto dei clienti che erano in difficoltà. Dovevano prendere il treno alla mattina presto per andare in aereoporto e li ho portati io. Mi sono alzato alle 4 perché non c’era il taxi. Chiedo perché non si danno delle licenze stagionali così si potrebbe incrementare il servizio e dare la possibilità a dei giovani di guadagnare. I tassisti finiscono il turno di notte alle 5 e riprendono dalle 7. Ci sono due ore di buco".

E per quanto riguarda i bus oltre ai collegamenti ridotti all’osso ci sono evidenti difficoltà, soprattutto per uno straniero, a capire gli orari. "E dunque perché non mettere a disposizione per le linee Porto Venere - Lerici delle indicazioni di più facile lettura – aggiunge –. E poi vanno collegate le zone collinari che a una certa ora sono scoperte. Come Confcommercio abbiamo avuto un incontro con Atc e Cai per poter collegare zone collinari come il Telegrafo, Campiglia, Bocca di Magra e Bellavista questo per dare la possibilità a chi fa trekking di scoprire zone del nostro territorio altrettanto suggestive e permetterebbe di dare un po’ di respiro alle Cinque Terre evitando ai turisti di andare nelle ore peggiori". Altro problema sottolineato dal responsabile del settore Turismo c’è il costo degli biglietto giornaliero per utilizzare il bus : 8 euro a persona. Una cifra non da poco se la famiglia è composta da 3 o 4 elementi. Da qui la proposta di utilizzare parte degli introiti della tassa di soggiorno per calmierareil costo. "I soldi che entrano per il tursimo – conclude – sarebbe asupicabile vengano, in parte, reinvestiti nel settore"

Anna M. Zebra