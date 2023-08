I Percorsi porteranno alla Verità Nel ricordo di Andrea Purgatori

I Percorsi porteranno alla Verità e dedicheranno un pensiero davvero speciale a Andrea Purgatori. La quarta edizione della rassegna organizzata da Ad Eventi con il contributo del Comune di Santo Stefano Magra sta preparandosi alle quattro serate più attese dal pubblico. Dopo la spettacolare Sfilata Medievale infatti la manifestazione di approfondimento rappresenta il punto più alto culturale dell’estate santostefanese richiamando tantissimi spettatori in piazza della Pace oltre a garantire divertimento nei laboratori organizzati appositamente per i bambini. Insomma un grande impegno quello sostenuto dall’amministrazione comunale che ha ottenuto il sostegno di Svar, la società di valorizzazione delle aree retroportuali. I grandi nomi della cultura italiana tratteranno in questa edizione il tema della Verità, suggerito agli organizzatori per l’occasione dal lavoro costante sul tema offerto, prima sulla carta stampata e poi in televisione, da Andrea Purgatori. Proprio il giornalista, scomparso nelle scorse settimane, avrebbe dovuto chiudere la rassegna domenica sera. Non è stato semplice per gli organizzatori decidere se sostituire l’importante figura di Purgatori oppure annullare la serata.

Al suo posto interverrà un altro grande giornalista d’inchiesta Domenica Iannacone (nella foto) presente in piazza della Pace domenica sera alle 21.30. Si inizia giovedì con Piergiorgio Odifreddi matematico e saggista italiano che porterà il tema "Anagrammi della verità" mentre venerdì sarà la volta del giornalista e conduttore televisivo Riccardo Iacona sul tema "L’impegno per la verità". Doppio appuntamento sabato: alle 20.30 Amalia Ercoli Finzi insieme alla figlia Elvinia Finzi parleranno della "Verità e ricerca scientifica oltre i pregiudizi" e a seguire alle 21.45 l’attore e conduttore rafiofonico Matteo Caccia affronterà il tema "Le grandi menzogne". La chiusura della manifestazione quindi è affidata domenica sera a Domenico Iannacone. Nelle serate di venerdì e sabato verrà aperto anche il laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo "Diffidare dalle imitazioni" curato dall’Associazione Crescere Insieme: per informazioni e prenotazioni contattare il numero 335-5857488. Le serate in piazza della Pace, nel centro storico del paese di Santo Stefano Magra, sono a ingresso libero.

Massimo Merluzzi