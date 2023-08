I Percorsi arrivano al traguardo Il ’Giornalismo responsabile’ raccontato da Iannacone e Re

I Percorsi sono arrivati al traguardo. Si è confermata una rassegna di grande qualità quella organizzata, per il quarto anno, dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Eventi e Svar la società di valorizzazione delle aree retroportuali. Questa sera si chiude il sipario in piazza della Pace con un altro grande protagonista del giornalismo d’inchiesta italiano. Sarà infatti ospite della quarta e ultima ’puntata’ della rassegna culturale dedicata alla Verità il giornalista e autore Domenico Iannacone, volto televisivo molto conosciuto che dialogherà con il collega Niccolò Re sul tema ’Il giornalismo responsabile’. Sarà una serata intensa con un pensiero speciale rivolto al ricordo di Andrea Purgatori scomparso qualche settimana fa che avrebbe dovuto infatti essere l’atteso ospite della serata. Proprio pensando al lavoro di Andrea Purgatori, al suo impegno costante sulla carta stampata e poi in televisione per non far mai cadere l’attenzione su vicende ancora mai chiarite come Ustica e il rapimento di Emanuela Orlandi è stato scelto il tema della Verità.

L’appuntamento con Domenico Iacona, altro professionista particolarmente attento e con un occhi rivolto agli ultimi, è fissato alle 21.30 nel centro storico di Santo Stefano Magra con ingresso libero e senza prenotazione. Quattro serate di grande successo e affluenza di pubblico per seguire i contributi, tutti legati al tema principale della Verità, aperte da Piergiorgio Odifreddi e proseguite con Riccardo Iacona, Amalia Ercoli Finzi insieme alla figlia Elvinia, Matteo Caccia.

m.m.