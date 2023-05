I Palmaria lanciano ’Buche’ L’ultimo brano su Peermusic

‘Buche’ è una corsa ad ostacoli tra i tanti imprevisti che si incontrano lungo il proprio percorso, un incoraggiamento ad andare avanti e a fermarsi, se necessario, per non perdersi tra le incertezze e le aspettative. ‘Buche’ è l’ultimo brano dei Palmaria uscito in questi giorni per Peermusic Italy, con il consueto stile del do che mescola e alterna l’italiano e l’inglese, e che sempre più si rivolge a un pubblico internazionale. "Qui non c’è spazio per sbagliare tempo per cambiare chilometri di strade da rifare" cantano Giulia Magnani e Francesco Drovandi nella canzone.

A distanza di sei mesi dalla pubblicazione dell’ep ‘Chameleon’, viaggio nei tanti immaginari del loro universo musicale, il duo annuncia anche le prime date del tour estivo. Nel brano, la creatività dei Palmaria, incontra quella dei colleghi di etichetta Bluem e Giumo: un sample della voce di Giulia diventa ispirazione per gli intrecci melodici di Bluem, la linea di synth di Giumo impreziosisce la produzione di Francesco e Giulia. Il risultato è un brano che si muove tra sonorità pop, sfumature elettroniche e ritmi esotici, frutto delle tante influenze musicali del duo. Con l’uscita di ‘Buche’ i Palmaria annunciano le prime date del tour estivo curato da Radar concerti. Si parte il 23 maggio da Milano al ‘21 House of Stories’ per poi proseguire il 24 giugno a Marina Romea (Ravenna) al ‘Bagno Polka’, il 30 giugno a Genova al ‘Boem’ e il 15 luglio a Santa Sofia (Forlì Cesena) per il ‘Rumors festival’ e altre sorprese ancora da annunciare. La carriera dei Palmaria inizia sei anni fa quando pubblicano l’ep di debutto ‘Swim’, che raggiunge oltre un milione di stream su Spotify.

Nel 2019, Giulia e Francesco spingono la loro poetica verso un nuovo livello artistico con la pubblicazione di nuovi singoli, inseriti nelle principali playlist e in rotazione nei maggiori programmi musicali inglesi come Jamz Supernova su Bbc Radio. A giugno dello stesso anno, il loro primo concerto da headliner a Londra, al Servant Jazz Quarters, si rivela un enorme successo. E mentre la loro musica viene scelta da colossi come H&M, Starbucks per i loro store e inserita nella playlist di Colors Berlin, negli anni successivi escono gli ep ‘Grow’ e ‘Crystallize’, prima di iniziare, l’anno scorso, la collaborazione con Peermusic Italy, che vede l’uscita di una serie di singoli e poi alcuni importanti featuring con artisti internazionali: il duo hip-hop inglese Too Many T’s e il producer tedesco Moglii. Proprio questa collaborazione li porta a essere inseriti da Spotify nell’importante playlist Pollen.

Marco Magi