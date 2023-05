"I nostri infermieri meritano più rispetto"

Nella Giornata internazionale dell’infermiere non mancano le polemiche per la situazione del comparto nelle strutture ligure. A sottolineare le criticità, il consigliere regionale dem, Davide Natale, che nel ringraziare tutti i professionisti impegnati sul territorio, mette nel mirino le recenti dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola. "L’assessore parla di 1300 assunzioni in Liguria. Speravo che le dichiarazioni trionfanti, prive di fondamento, finissero con il cambio di assessore. Invece purtroppo no – esordisce Natale –. Il saldo reale tra gli infermieri assunti e quelli cessati e quelli che verranno a cessare nei prossimi mesi in quanto con contratto a tempo determinato, è di poco più di 200 unità. C’è una situazione che rappresenta il modo di lavorare di questa Regione e di Alisa, che della giunta è il braccio operativo: la mobilità tra Asl4 e Asl5 prevista a seguito della disastrosa gestione del concorsone e di cui le due Direzioni generali e gli infermieri vincitori del concorso e della selezione di mobilità sono le vittime". Natale spiega che "il bando di mobilità è stato pubblicato a dicembre da Asl5, Asl4 ha immediatamente preso atto dei 32 nominativi del personale da spostare in Asl5 prevedendo che il trasferimento doveva essere conseguente all’entrata in servizio di altrettanti infermieri attraverso la graduatoria, su decisione di Alisa. Da Genova invece di infermieri da destinare all’Asl4 ne arrivano solo 18 e così non può completarsi la mobilità. È così che questa giunta tratta il personale che a parole dice di voler valorizzare? Le persone nel frattempo continuano a fare i pendolari e a fare sacrifici solo per l’incapacità di Alisa".