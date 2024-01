I Mondoliga sul palco dello Smood

La Befana porta allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana, uno dei tributi più richiesti d’Italia. Saranno infatti di scena per la prima volta sul grande palco del music live di via Vecchia, i Mondoliga, Tributo di Luciano Ligabue. La band, proveniente dal circondario di Pisa e di Livorno, comprende Marco Cascinelli alla voce, Giulio Laforenza ed Andrea Cipolla alle chitarre, Andrea Schiavetti al basso e Tommaso Panicucci alla batteria. I Mondoliga nascono dall’esperienza di un decennio dei componenti del gruppo in progetti analoghi (Mondovisione e Quelli del Bar Mario). Dopo anni spesi tra un live e l’altro, a salire e scendere dai migliori palchi, tra una piazza ed un locale. Dopo km di strada percorsi insieme, miliardi di note suonate, il gruppo ha deciso di mettersi alla prova con una sfida ancora più ambiziosa: regalare al pubblico uno spettacolo unico, facendo rivivere in modo più fedele possibile, le atmosfere e le emozioni del live show di Luciano Ligabue. Una vera e propria esperienza da vivere dalla prima all’ultima canzone. Un’altra perla che andrà ad arricchire la già nutrita schiera dei grandi tributi nazionali ed internazionali presentati dallo Smood. Il concerto inizia alle 22 (dalle 20.30 la cena). Per avere ulteriori informazioni contattare il numero 328 7671213.

m. magi