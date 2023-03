I mitilicoltori lanciano un grido d’allarme: "La siccità mette a rischio i nostri muscoli"

Lo sapevate che gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire anche sul più noto dei prodotti tipici spezzini? Ce lo ha spiegato Roberto Borio, ex mitilicoltore. Spezia in passato era ricca di precipitazioni, tanto da meritarsi il primato di città più piovosa d’Italia. Le abbondanti piogge e le numerose polle d’acqua dolce all’interno del golfo equilibravano la temperatura del mare e la sua salinità, creando le condizioni ideali per lo sviluppo dei nostri allevamenti. La siccità di questo periodo diminuisce lo scambio tra acqua dolce e acqua salata; anche le polle non esistono più. L’aumento della temperatura del mare ha determinato così la scomparsa di alghe autoctone, come quelle verdi, che assicuravano l’ossigenazione dell’acqua, e favorito il proliferare di orate, che trovano nei muscoli il loro cibo preferito. Inoltre l’acqua più calda limita la riproduzione e l’accrescimento dei muscoli, che restano piccoli e "magri".

Un tempo si pescavano orate dall’inizio della primavera: oggi le troviamo anche a gennaio! Questa situazione sta mettendo in ginocchio la produzione dei muscoli di Spezia che vantano un’origine centenaria e rischiano di scomparire proprio a causa del cambiamento climatico in atto.