I militanti di Gioventù nazionale in visita al reparto di Pediatria

Lo scorso fine settimana una delegazione provinciale di Gioventù nazionale ha fatto visita al reparto di Pediatria e neonatologia dell’ospedale Sant’Andrea, diretto dalla dottoressa Maria Franca Corona, per esprimere solidarietà riguardo le problematiche della sanità pubblica locale e per mostrare vicinanza a chi opera nel settore. Per l’occasione i giovani rappresentanti del partito che fa capo a Giorgia Meloni hanno consegnato diversi doni – precedentemente raccolti nelle sede sedi spezzine e sarzanesi di FdI grazie alla generosità dei cittadini – ai piccoli pazienti ricoverati in reparto con la speranza di allietare il loro periodo di degenza. "Crediamo fortemente nella difesa della sanità come bene pubblico da tutelare e valorizzare nell’interesse di tutti i cittadini – hanno commentato i coordinatori provinciali Alessio Melita e Federico Manganelli –. Come movimento provinciale riteniamo opportuno agire in prima linea per renderci conto dei reali problemi di questo settore e per cercare insieme le soluzioni, stimolando una sempre più grande partecipazione dei nostri giovani". E hanno concluso: "È doveroso aiutare le fasce più deboli, facendo sentire la nostra vicinanza, anche attraverso piccoli gesti. Grazie a chi ha contribuito all’iniziativa per il Carnevale di solidarietà nazionale e al personale medico infermieristico della pediatria della Spezia per averci accolto".

Elena Sacchelli