I migranti alla difficile prova della comprensione Chi sbarca in Italia spesso poi punta altrove

Molti migranti non pensano di fermarsi qui: la loro meta è in Paesi più in linea con la loro lingua, a seconda della loro matrice anglofona o francofona, spesso con punti di riferimento già sul territorio. Come non capirli? Vivere in un Paese che, per quanto accogliente, si esprima in una lingua molto lontana dalla propria non è facile; la scuola offre percorsi per raggiungere un buon livello di competenza linguistica, ma una lingua non si impara in qualche ora, soprattutto se manca l’esperienza scolastica di base e una lingua ponte per le prime comunicazioni.

Pensiamo agli italiani che per un centinaio d’anni sono stati migranti verso Paesi non italofoni: l’America Latina, gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, il Belgio (Svizzera a parte, dove l’Italiano è lingua ufficiale, nel Canton Ticino); gli italiani non avevano quasi mai una lingua ponte su cui contare, anzi spesso erano analfabeti: solo forza, manualità, esperienza, a volte intuito e scaltrezza. Volenterosi, determinati, capaci di stringere i denti, molti ce l’hanno fatta, altri no. Decine di milioni di italiani emigrati, tante storie da raccontare. Storie non molto lontane da quelle di chi oggi arriva in Italia.