I migliori atleti di ju-jitsu gareggiano al PalaMariotti

Sabato 11 e domenica 12 marzo al palazzetto dello sport “Gianfranco Mariotti” la Coppa Italia 2023 di ju-jitsu che sotto l’egida della Fijlkam, la federazione italiana di judo, lotta, karate ed arti marziali, vedrà convergere alla Spezia i migliori atleti nazionali della lotta giapponese. È prevista la partecipazione sui vari “tatami” (materassine di gara) di circa 400 appassionati in quella che sarà per quest’anno l’unica gara nazionale prevista nel Nord Italia. L’evento, che è un riconoscimento anche per il ju- jitsu spezzino, è stato possibile sia grazie all’esperienza locale nelle competizioni acquisita in questi anni (nel tempo si sono disputati in provincia trofei importanti, svolti sia alla Spezia che a Lerici che a Vezzano Ligure, tutti con la regia del maestro Augusto Peghini, infaticabile propagandista di questa disciplina) sia per la fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale tramite l’assessore allo sport Marco Frascatore, per l’impianto sportivo e per le sistemazioni alberghiere (oltre agli atleti confluiranno alla Spezia i tecnici e dirigenti e numerosi familiari-accompagnatori). La manifestazione è operativamente organizzata dalla Fjlkam ligure di cui è presidente il maestro savonese Filippo Faranda, 5°dan di judo.

Quattro le specialità presenti, due prettamente tecniche (duo system e duo show) e due prevalentemente agonistiche (né waza e fighting system). Il né waza (tecniche di immobilizzazione a terra) è la forma sportiva – classica – del brasilian ju-jitsu, mentre il fighting system, che mette insieme tecniche di percussione (calci e pugni), di proiezione, immobilizzazione a terra, leve articolari e strangolamenti, può essere considerato la moderna forma di combattimento senza armi dei samurai, base per numerosissime tecniche di autodifesa.

La due giorni di gare sarà aperta sabato mattina dal presidente la commissione nazionale ju-jitsu della Fijlkam, Antonio Amorosi, e dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, il quale porterà ai partecipanti il saluto della città.