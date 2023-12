I Maledetti Luna Park sul palco dello Smood. Live-tribute alla voce di Loredana Berté

Ancora musica live allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana che stasera accoglie sul palco i Maledetti Luna Park - Tributo a Loredana Berté. La band nasce nel 2019 a Firenze ed ha al suo attivo già diversi concerti su altrettanti rinomati live music in Toscana ed oltre. La grintosa lineup è formata da Emanuele Conti alla chitarra, Omar Marchetti al basso, Marco Russo alla tastiera, Marco Medaglini alla batteria, che accompagneranno la voce graffiante di Cristina Ninno, formata alla scuola Lizard di Firenze, in un susseguirsi di successi, attraverso una scaletta che comprende 23 brani e che raccoglie tutti i più grandi successi della Loredana nazionale. Si inizia alle 22 (prima, dalle 20.30, la cena). Ma le sorprese non sono finite, perché lo SmooD sarà aperto anche il giorno di Natale quando a suonare sarà la Roxy Bar Band capitanata da Stefano Ricci. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando, anche per le prenotazioni, il numero 328 7671213.