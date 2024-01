I maestri di Lorenzo Ludi. Prorogata al 26 gennaio la mostra nei locali Startè

Prorogata fino a venerdì 26 gennaio la mostra ‘Lorenzo Ludi e i suoi maestri’ inaugurata il 21 dicembre nello Spazio Startè di piazza Europa 16. A comunicarlo l’associazione culturale presieduta da Paolo Asti che, nel 2013, grazie ai laboratori ‘L’arte non conosce ostacoli’ avviò il percorso artistico di Lorenzo, affetto da una tetraparesi spastica grave, a seguito delle conseguenze di un parto avvenuto con difficoltà. "Siamo felici del riscontro di pubblico, ammiratori e sostenitori del lavoro che Lorenzo ha compiuto in questi anni – dichiara Asti – la cui passione è stata sostenuta, oltre che dalla fondazione Ha.Rea., da alcuni artisti che lo hanno affiancato in dieci anni di attività seguendone passo dopo passo i progressi sul piano artistico per poi esporre con lui in questa mostra".

Esposti, infatti, oltre a 12 lavori di Ludi, anche un lavoro ciascuno di Bellani, D’Aniello, Intellisano, Linari, Giuliano, Perucca, Peruzzotti e Vaccarone, che nel 2013 parteciparono ai laboratori artistici sviluppati al Centro Allende. Da sottolineare che, durante il finissage della mostra (venerdì 26 gennaio alle 18), verrà presentato un catalogo numerato in cento esemplari che riporta in copertina un intervento pittorico realizzato, a tempera, a mano dall’artista, dando così alla pubblicazione l’unicità di un’opera. Nei giorni scorsi, in visita alla mostra, anche l’europarlamentare Brando Benifei. "Ho avuto modo di conoscere Lorenzo e la sua arte già qualche anno fa – spiega Benifei – e insieme alla sua famiglia è stato mio ospite al Parlamento Europeo nel 2017, dove abbiamo fatto conoscere il primo catalogo di opere. Adesso con questa mostra e con il lavoro di questi anni insieme ai suoi maestri le opere di Lorenzo fanno un salto di qualità impressionante, invito tutti a conoscere questo straordinario talento spezzino". Per ulteriori informazioni e per visitare l’esposizione è possibile chiamare il numero 0187 875839 o inviare una mail a [email protected].

Marco Magi