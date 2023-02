I licei spopolano in Liguria Snobbate le professionali

La scelta della scuola superiore è un momento importante per un ragazzo. Segna un passaggio, e al contempo, indica una strada. Disegna una prospettiva, che talvolta può incidere su tutta una vita. In Liguria, diversamente da altre parti d’Italia, crescono maggiormente le iscrizioni ai licei, che raccolgono il 61,4% delle preferenze (il dato nazionale si ferma al 57,1%). Il primato va allo scientifico con il 16,1%. Poi il linguistico con il 9,6%, le scienze umane con il 7,6%, il classico con il 6,9% e l’artistico con il 6,2% . Minori percentuali per gli altri indirizzi, come il musicale e il coreutico, lo sportivo e l’europeo e internazionale. "L’offerta formativa dei licei – sottolinea il presidente di Promostudi Ugo Salerno – è stata capace di ampliarsi e di aggiornarsi. Si tratta di un punto fondamentale per adeguarsi alle esigenze di un mondo in costante cambiamento". Gli istituti tecnici raccolgono il 27% (30,9% il dato nazionale) delle scelte di chi deve iscriversi alle scuole superiori, con un 9,2% per il settore economico, e un 17,8% per il settore tecnologico. Gli studenti che decidono di abbracciare l’indirizzo professionale rappresentano in Liguria invece l’11,6 % (12,1% il dato nazionale). Una netta minoranza, che la presidente del Cisita Giorgia Bucchioni giudica frutto di un pregiudizio. "Occorre rivalutare con forza – spiega – il valore della formazione professionale. L’ente che presiedo offre delle alternative concrete ai classici percorsi didattici che rappresentano delle reali opportunità per chi vuole trovare impieghi ben retribuiti nei settori della meccanica, della nautica e della logistica." "Qualunque sia la scelta – sottolinea il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Roberto Peccenini – è fondamentale che i ragazzi siano accompagnati dalle loro famiglie in un percorso che privilegi la piena espressione dei lori talenti e delle loro aspirazioni".

V.C.G