“I libri, la città, il mondo”. Arriva Emanuele Trevi. Scrittore e critico letterario

Dopo l’ottimo successo del primo appuntamento de ‘I libri, la città, il mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’, che ha visto un pubblico numeroso partecipare all’incontro con Marco Buticchi – in conversazione con il presidente Andrea Corradino – la rassegna letteraria prosegue dopodomani, lunedì, alle 18, con lo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi, sempre con ingresso libero nella sede della Fondazione di via Chiodo (presente un bookshop curato dalle librerie Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci). Premio Strega 2021 con ‘Due vite’, Trevi, in dialogo con la giornalista culturale e curatrice degli incontri Benedetta Marietti, parlerà del suo ultimo romanzo ‘La casa del mago’, pubblicato quest’anno da Ponte alle Grazie. Il suo libro più personale, alla ricerca del mistero del padre, Mario Trevi, celebre e riservatissimo psicoanalista junghiano.

Perché, al di là dei riconoscimenti generali, ritiene che suo padre fosse una persona straordinaria?

"La caratteristica più affascinante di mio padre che ho cercato di descrivere – esordisce Emanuele Trevi – è la sua indipendenza, o forse sarebbe meglio dire la sua autosufficienza. Mi faceva venire sempre in mente qualcosa di regale. Un altro aspetto che ammiro è il suo rifiuto dell’autorità: non c’era nessun prestigio che lo intimidisse, sottoponeva ogni idea al vaglio della sua coscienza e della sua ragione".

In cosa è diverso e in cosa assomiglia a suo padre?

"Io gli assomiglio poco, ho preso il carattere da mia madre, che come me era una persona molto più orientata verso gli altri, molto più influenzabile e dunque instabile e incoerente nei giudizi. Assomiglio a mio padre nell’aver messo il lavoro al centro della mia vita, facendo molti sacrifici di altri aspetti".

È stato più stancante scrivere questo libro rispetto ad altri? Ma soprattutto da che punto di vista?

"È stato faticoso cercare di capire qualcosa del pensiero di Carl Gustav Jung, non essendo io un esperto di psicoanalisi. Di solito scrivo su artisti, che hanno un modo di ragionare che mi è più familiare. Ma volevo essere preciso evocando certi concetti che riguardano il lavoro di mio padre, e mi sono messo un po’ a studiare, il che, come si sa, non fa mai male! Quanto alla scrittura, è sempre faticosa, indipendentemente dall’argomento. Ma in qualche modo bisogna trascorrere il tempo e guadagnarsi la vita, quindi non mi lamento". Il libro è anche un tentativo di sciogliere qualche enigma? "Mi piace più l’idea di trasmettere agli altri un enigma in quanto tale che quella di scioglierli, se dovessi scrivere un giallo mi troverei di fronte a insormontabili difficoltà. Adoro ‘La settimana enigmistica’ come oggetto, ma non sono mai stato capace di finire nemmeno un cruciverba, non ho proprio una mente adatta, se non capisco una cosa passo oltre".