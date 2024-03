Dopo il successo di pubblico del primo ciclo di incontri, Fondazione Carispezia ridà il via, giovedì 7 marzo, nei propri spazi al piano terra, alla rassegna letteraria ‘I libri, la città, il mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’, che andrà avanti fino al 30 maggio. Curata da Benedetta Marietti, l’iniziativa vedrà ospiti i grandi nomi della narrativa e saggistica che presenteranno i loro libri più recenti davanti a un pubblico di lettori e appassionati, dialogando con un moderatore. Un’occasione di confronto con gli autori e le autrici beniamini del grande pubblico, per riflettere su temi ed esperienze che possano essere fonte di ispirazione per tutti e fornire una chiave di lettura ogni volta diversa per capire il mondo e immaginare il futuro. Questo secondo ciclo della rassegna prevederà dieci incontri. Aprirà la manifestazione Donato Carrisi, il maestro del thriller italiano, scrittore, regista e sceneggiatore che presenterà il suo ultimo romanzo, per diversi mesi ai vertici delle classifiche, in un evento presentato dal caposervizio della redazione spezzina de ‘La Nazione’, Roberta Della Maggesa. Seguiranno scrittrici di narrativa amate dal pubblico come Donatella Di Pietrantonio, Sandra Petrignani e Viola Ardone (l’ultima tappa in programma il 30 maggio, appunto).

Molti gli argomenti trattati nelle presentazioni: dalla musica classica con Nicola Campogrande alla geopolitica ‘umana’ con Dario Fabbri, dai diritti delle donne iraniane con Pegah Moshir Pour alla navigazione e al mare con Davide Besana. Tra gli ospiti anche lo scrittore e insegnante Enrico Galiano, star del web. Uno degli incontri sarà dedicato alla presentazione dei vincitori del Premio Selezione Bancarellino 2024, con la collaborazione della Fondazione Città del Libro di Pontremoli e il coinvolgimento delle scuole medie della Spezia e del territorio. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti. Apertura delle sale di via Chiodo 36 alle 17.30, con inizio previsto per le presentazioni alle 18. In tutti gli incontri sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. Informazioni più dettagliate e programma completo sul sito www.fondazionecarispezia.it.

Marco Magi