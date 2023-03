I libri di Musumeci oggi da ’Liberi tutti’

Alla libreria Liberi Tutti oggi alle 18, la presentazione dei libri di Carmelo Musumeci. Condannato all’ergastolo, arrestato nel 1991, Musumeci è entrato in carcere con la licenza elementare e durante 27 anni di detenzione ha conseguito tre lauree. Ha scritto numerose pubblicazioni e libri. Nel 2007 conosce Nadia Bizzotto della Comunità Papa Giovanni XXIII e ne condivide il progetto ‘Oltre le sbarre’. Ha trascorso due anni in semilibertà nel carcere di Perugia, durante i quali ha operato in una Casa Famiglia della Comunità di don Benzi. E’ stato scarcerato nel 2018 con la liberazione condizionale. Dialoga con l’autore Paolo Luporini. L’ingresso è libero.