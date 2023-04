I giovani di ieri e di oggi "Noi abbiamo lottato per la pace e la libertà Adesso tocca a voi"

Ci sono cose che non si possono scegliere a caso. Meno che mai il proprio nome di battaglia. ’Crispino’, il santo protettore dei calzolai, è quello che Carlo Ferrarini, appena ventenne, aveva scelto per sé, senza pensarci un attimo, quando il vice comandante della brigata Ugo Muccini glielo aveva domandato. E proprio il suo santo, visto che lui l’arte del calzolaio l’aveva appresa alla perfezione prima di arruolarsi in montagna tra le file partigiane santostefanesi, gli ricambiò il favore la notte del 29 novembre 1944, portandolo in salvo dalle pallottole tedesche dentro alla boscaglia e facendogli sussurrare: "Io non muoio più". Carlo Ferrarini, classe 1923, entra insieme al cugino Domenico Chiappucci nel battaglione della formazione partigiana della vallata del Magra perché i suoi occhi azzurri avevano già allora saputo vedere lontano, oltre il buio dell’oppressione, tanto da fargli scrivere sul suo fazzoletto rosso al collo "Viva la libertà, viva la pace".

Che cosa l’ha spinta a scegliere la via della montagna?

"A quel tempo Mussolini aveva fatto tappezzare i muri con grandi manifesti che dichiaravano che tutti i giovani classe 19, 20, 21 e 23 soggetti alla leva militare erano obbligati a presentarsi al comando dell’esercito della Repubblica di Salò: pena la fucilazione. Fu proprio quel messaggio che ci ha spinti senza esitazioni a diventare partigiani, facendoci subito mettere in cammino per presentarci al comando di Ponzano superiore guidato dal partigiano Primo Battistini, nome di battaglia ’Tullio’".

Come eravate equipaggiati?

" Non avevamo divisa, con i nostri abiti e si saliva a piedi con qualche mulo, ricordo che avevo ai piedi un paio di scarponi d’alpino, trovati in bottega e che per adattarli al mio numero (erano troppo grandi) mia mamma Maria Ernesta mi aveva confezionato spesse calze di lana che indossavo doppie".

Come eravate organizzati?

"Il battaglione di Tullio con comando a Ponzano superiore contava più di 200 partigiani, suddivisi in 5 distaccamenti. Il mio era stato affidato a Emilio Battistini il cui comando venne installato nei pressi di Bibola e dal quale partiva lo stradone per la vicina frazione di Vecchietto. Tutti questi distaccamenti erano a difesa del comando della Brigata Muccini sita sopra a Fosdinovo e comandata da Pietro Galantini ’Federico’"

Un momento di paura?

"Era la notte del 29 novembre del 1944 quando insieme ai miei compagni, camminando al buio e scalzi per evitare qualsiasi rumore, ci imbattemmo lungo il sentiero tra Ponzano e Falcinello, in alcuni soldati tedeschi. Fu un attimo, il tempo di distinguere il bagliore dello stemma nemico e la fuga, tra le pallottole che ci fischiavano alle orecchie, attraverso i campi zigzagando per raggiungere il bosco. Solo lì finì la corsa e la paura".

Che messaggio vuole lasciare ai giovani?

"Che il futuro è vostro. Noi abbiamo lottato per la liberazione, la pace e libertà ma ora tocca a voi continuare a portare avanti questi grandi valori".

Alma Martina Poggi