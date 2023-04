I giochi di una volta Un tuffo nel passato a ingresso libero

Il Pin apre le sue porte domani, dalle 18 con bar e cucina, poi dalle 22.30 ecco una serata per ballare tutte le hit indimenticabili della dance anni ‘90 in compagnia di Franco Amato (Double You co-founder) e Lambrusky dj (l’ingresso è libero). Martedì, invece, spazi esterni della Pineta a disposizione dalle 11 alle 15 con i suoi tavoli all’aperto e la food court, con anche i ravioli e la pasta fresca di Aut Aut-Luna Blu e Sant’Anna Hostel. Aperto anche il bar. Per i più piccoli, dalle 11 alle 13, ‘I giochi di una volta’: tanti giochi per tornare indietro nel tempo riassaporando la bellezza di divertirsi all’aperto e la semplicità della tradizione: a cura di Pallavolo Don Bosco, associazione Pro Spezia e I Ragazzi di Piazza Brin. L’entrata è libera. Info: 331 6818352.