"I fondi del Pnrr per Saliceti a Vallegrande"

"La notizia che la centrale Enel di Vallegrande, per decenni incubo degli spezzini per le

emissioni inquinanti, ospiterà un modernissimo impianto per la produzione di idrogeno

green, apre nuovi scenari sull’impegno della nostra provincia per l’ambiente". Ne è convinto il comitato "Sarzana che botta", tra analisi e proposta. La prima suona così:

"Sconcerta che un impianto compatibile con i cambiamenti climatici, definito CO2 Neutral,

venga finanziato con soli 14 milioni di euro dei fondi PNRR". La sollecitazione va nel senso di incrementare la dotazione puntando su un cambio di marcia su Saliceti.

Lì Regione e Provincia hanno sponsorizzato il finanziamento PNRR di 40 milioni di euro di

un biodigestore per produrre “biometano” "dal 2035 combustibile al bando della UE per l’autotrazione, dato che di bio ha solo la materia usata (rifiuti organici e prodotti vegetali)" rileva il comitato, rilanciando i rilievi dell’Europa all’Italia, perché insiste su

voler andare oltre il 2035 nella produzione di motori endotermici, puntando sul biometano, che non è green. l’idrogeno verde, Ma c’è un problema: la quantità di energia necessaria

per produrlo per idrolisi. "Vallegrande - ecco la sollecitazione mirata - può essere un laboratorio per ottimizzare il processo, favorendo la ricerca e l’occupazione di manodopera qualificata. E’ un investimento sul futuro". La aspettativa si ancora alle dinamiche inquinanti: "Dal punto di vista ambientale l’idrogeno ha come “scarto” l’acqua; zero CO2. Un biodigestore delle dimensioni di quello di Saliceti emette in fase di lavorazione 4 milioni di

m3 anno di CO2, acido solfidrico, polveri sottili PM2 e PM10 e altre sostanze sospette

cancerogene (es. formaldeide), quando in fase di lavorazione si brucia il biogas. E consuma 1

tonnellata d’acqua per ogni 5 tonnellate di rifiuto. Un assurdo in tempi di siccità". Di qui la domanda: vale la pena

finanziare con 40 milioni di fondi Pnrr un impianto che tra poco più di dieci anni sarà obsoleto? "Meglio sarebbe orientarli a Vallegrande"