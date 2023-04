I Fernandhell suonano alla Skaletta Rock Club

"No fun is the new fun". Questo il motto con cui si presenteranno stasera alla data spezzina del mintour che li ha visti esibirsi in diverse città del Nord i Fernandhell: appuntamento alle 22 alla Skaletta Rock Club (ingresso riservato ai soci Arci) di via Crispi 168 con una formazione inedita. Tutto è partito da Livio Montarese ed il suo progetto-solo, che nel tempo si è trasformato in band: una formazione che oggi affonda le proprie radici fra lo Spezzino e Carrara; insieme a lui (voce e chitarra), Ale (basso), Arturo (batteria) e Marco (chitarra). In precedenza, Fernandhell in versione solista aveva dato alle stampe l’Ep "And the gatten army" (Go Down Records).