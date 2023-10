I Falsi Moralisti in concerto alla Skaletta

Anarchia in musica per il venerdì sera della Skaletta con i Falsi Moralisti, gruppo della provincia pisana formato da Alessio Pieroni (voce e chitarra), Daniele Corsetti (tastiere), Dario Bonaventuri (basso) e Gionata Pitti (batteria). Partiti dagli omaggi a storiche band del punk e del rock – Clash, Pixies, Ramones, Rolling Stones, Cure, Cccp, Diaframma fino ad arrivare a Iggy and the Stooges –, hanno poi virato per un percorso artistico all’insegna degli inediti, in cui prevale l’ispirazione della musica dei Marlene Kuntz, condita dall’anima dark dei Joy Division e ancora dall’eredità del punk emiliano raccolta dai Csi, a cui si mescola il tocco della band.

Sul palco di via Crispi 168, i Falsi Moralisti presenteranno il loro ultimo album intitolato "Muori": anarchia e anticonvenzionalismo, condensato di icone, da Carmelo Bene a Nelson Mandela. La musica, alla Skaletta, non finirà con i Falsi Moralisti: si esibiranno anche gli inossidabili spezzini Glück, gruppo di casa, e a chiudere, tutti in pista con il dj set di Malkmus. Serata al via dalle 22, ingresso riservato ai soci Arci.

