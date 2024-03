I docenti del ’Mazzini’ solidali con gli studenti: "Manifestazione pacifica"

Le scene degli scontri fra polizia e studenti a Pisa e Firenze continuano a far discutere. In una nota i docenti del liceo ’Mazzini’ di Spezia esprimono tutta la loro solidarietà agli studenti che venerdì hanno "manifestato pacificamente nelle vie di Pisa. Come docenti prendiamo la distanza dalla reazione delle forze dell’ordine nei confronti degli studenti che manifestavano contro ciò che sta accadendo nelle terra di Palestina. Facciamo nostre le parole del Presidente della Repubblica che ha sottolineato quanto certe azioni, dimostrino il fallimento del mondo adulto e delle istituzioni preposte alla tutela dei cittadini tutti". I docenti del Mazzini esprimono anche solidarietà e vicinanza "a tutti quei colleghi che si sono attivati per soccorrere i propri studenti e ai docenti dell’Università Normale di Pisa che con il loro comunicato hanno espresso quanto tutto ciò che è accaduto non sia affatto accettabile in un paese democratico. E siamo vicini a tutte le famiglie che hanno visto i propri figli aggrediti"