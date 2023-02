I diversi aspetti della natura attraverso gli occhi curiosi dei social e non solo

Se i social network sparissero dal mondo o addirittura dall’universo, nella scienza ci sarebbero dei lati negativi e positivi. Per quanto riguarda i lati negativi, le persone non potrebbero informarsi immediatamente su argomenti di interesse che in quel momento gli necessitano e non trovare soluzioni o cure a malattie rare.

Invece sappiamo che grazie ai social alcune persone sono riuscite a documentarsi su malattie molto rare con poche casistiche, in alcuni casi fortunati sono riuscite a mettersi in contatto con scienziati o specialisti e chiedere aiuto.

Riguardo ai lati positivi, si potrebbe uscire molto più spesso, ci sarebbero meno distrazioni e si potrebbe osservare la natura non più da uno schermo, ma attraverso i nostri occhi. Si potrebbero scoprire nuovi fenomeni naturali, nuovi minerali, fiori e piante meravigliose come la victoria boliviana, la ninfea più grande al mondo larga ben tre metri scoperta nel 2022. La scienza è soprattutto questo infatti quando siamo troppo attaccati ai social non ci rendiamo conto di quello che sta accadendo intorno a noi, come l’inquinamento che sta aumentando!

Per questo vi diamo e ci diamo un buon consiglio: "Stacchiamo la spina e allacciamo le stringhe".