I dipendenti di Crédit Agricole Italia donano giocattoli alla Croce Rossa

La Spezia, 21 dicembre 2023 – Grande sorpresa ieri sera per i bambini della casa famiglia 'Bimbi di Padre Dionisio' del Sorriso Francescano, ai quali i volontari della Croce Rossa della Spezia hanno consegnato i giocattoli donati dai dipendenti di Crédit Agricole Italia all’associazione di volontariato. 'Giocattolo Sospeso' è infatti la raccolta solidale organizzata per il secondo anno da Crédit Agricole Italia, in collaborazione con i Comitati locali della Croce Rossa Italiana, a favore di bambine e bambini in situazione di difficoltà. L’iniziativa rappresenta un invito a donare che coinvolge tutti i dipendenti della banca, sensibilizzando ognuno sull'importanza che riveste un gesto di generosità e promuovendo al contempo la cultura del dono e della solidarietà, i temi dell’economia circolare e il valore del riuso.

La consegna dei regali alla Croce Rossa spezzina è avvenuta ieri sera nella sede della direzione della banca in corso Cavour, con la responsabile della direzione regionale Liguria di Crédit Agricole Italia Stefania Contestabile, la vicepresidente della Cri Antonella De Mastri e il consigliere Cri Gianluca Bucchioni. I volontari della Croce Rossa la sera stessa, vestiti da Babbo Natale, hanno portato i regali alla casa famiglia del Sorriso Francescano, istituzione di beneficenza che si prende cura dei più piccoli in difficoltà fin dal secondo dopoguerra. Per la gioia dei bambini, i volontari hanno infine consegnato i regali, nella speranza che questo gesto possa rendere più felice anche il loro Natale.