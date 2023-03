I coordinatori per 18 professioni

La nomina dei coordinatori sanitari, interlocutori con i primari, ha interessato nell’Asl 5 le diverse professioni oltre a quella infermieristica. Parliamo di personale che fa parte di ben diciotto professioni, punti fondamentali nell’organizzazione della salute pubblica, personale rientrante nell’Ordine Tsrm-Pstrp, i tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Nello specifico si tratta di tecnici di radiologia medica e educatori professionali, di tecnici di laboratorio e di logopedisti, di tecnici della prevenzione dei luoghi di lavoro e di tecnici ortopedici. E ancora: tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sanitari, tecnici audiometristi. Per non parlare di tecnici audioprotesisti, dietisti, tecnici di neurofisiopatologia, tecnici della fisiopatologia circolatoria e perfusione cardiovascolare, igienisti dentali, podologi. Per finire con ortottisti, assistenti di oftalmologia, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, terapisti dell’occupazionale".“L’impegno dell’Ordine Tsrm-Pstsp – dice il presidente Andrea Moretti – è oggi quello di far conoscere di più e meglio questi sanitari. Per questo faremo di tutto per rendere pubbliche le nostre professioni nascoste"