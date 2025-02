I consigli di Poste italiane per evitare raggiri e truffe informatiche

Un servizio di Poste Italiane per evitare le truffe sui conti correnti come accaduto a una donna spezzina come documentato dal nostro giornale. "Poste Italiane – spiegano – è impegnata quotidianamente in

azioni di controllo delle transazioni, grazie alle quali, in questo caso specifico, è stato anche

possibile recuperare una parte delle somme sottratte dagli autori della truffa. Poste Italiane coglie l’occasione per invitare i cittadini a restare aggiornati su come difendersi dalle

potenziali truffe, visitando il sito internet alla sezione “Come difendersi dalle truffe“. E’ possibile visitare il sito www.poste.it che mette a disposizione informazioni, vademecum, videopillole, podcast e infografiche utili per imparare a riconoscere le potenziali

minacce della rete. L’azienda, inoltre, ricorda agli utenti di non fornire, sia online sia per via

telefonica, i propri dati di accesso e codici personali segreti a soggetti terzi sconosciuti.