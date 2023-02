I consigli della nonna sui social

I life hacks sono piccoli trucchi che semplificano la vita e facilitano la gestione delle attività personali. C’è chi, dando consigli di Life Hacks è diventato famoso come Lewis Howes uno dei 50 blogger più influenti del momento, considerato un vero e proprio imprenditore. Il termine "life hack", venne coniato per la prima volta nel 2004, dal giornalista Danny O’Brien che fece una ricerca per individuare le tecniche che alcuni informatici usavano per semplificare il proprio lavoro. Con l’avvento di YouTube e TikTok sempre più persone iniziarono a produrre video sul tema life hack con l’intento di dare consigli casalinghi per risolvere problemi della vita quotidiana: come pulire una macchia per esempio o aggiustare una oggetto... Questi trucchi artigianali per migliorare la vita sono utili, ma riservano anche altri aspetti. Uno di questi è quello divertente: soluzioni talmente stupide che fanno ridere. Capitano però anche life hacks pericolosi, casi in cui i suggerimenti possono creare danno. Quindi come per tutto: attenzione! Non dimentichiamo che dietro ogni contenuto online c’è la caccia al click.