I consigli degli esperti per evitare le trappole sulla rete internet

La truffa corre sulla rete. Sono tante infatti le trappole che si possono incontrare nell’utilizzo del web e per questo occorre la massima attenzione. La campagna di informazione parte dai ragazzi grazie ai consigli forniti dagli esperti. E’ in programma una serie di incontri con la polizia postale a scuola nell’ambito del progetto "Cyberisk". Il calendario prevede due appuntamenti fissati mercoledì 19 febbraio e mercoledì 5 marzo alle 17 nel refettorio scolastico a Sarciara. Gli esperti della polizia postale incontreranno i genitori dei ragazzi delle scuole primarie e medie con l’intento di informare sui rischi e tranelli della rete internet, fornendo suggerimenti per una navigazione sicura, consapevole e responsabile. Gli appuntamenti seguiranno il seguente calendario: mercoledì 19 l’incontro sarà per i genitori degli alunni delle scuole primarie quindi quello successivo di mercoledì 5 marzo rivolto ai genitori degli alunni delle scuole medie.

C.G.