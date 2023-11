I Comuni e il nodo scuole. Vicini ma non nelle scelte

Alcuni maliziosi sostengono che determinate soluzioni vengano prese nella chat telefonica che riunisce diversi sindaci, in base alla prima mossa, soprattutto nelle allerte meteo incerte e sull’ipotesi di chiusura delle scuole. Una soluzione per uniformare il territorio che vive anche di passaggi di studenti, oltre che lavoratori, fuori dal Comune di residenza. Nell’allerta arancione di ieri, grado che lascia ai sindaci la responsabilità di azione, non tutti si sono uniformati: fuori dal coro Castelnuovo e Santo Stefano che hanno lasciato aperte le scuole anticipando le uscite pomeridiane. Ma l’automatismo allerta arancione - scuole chiuse inizia a sollevare non poche polemiche (già 6 i giorni di chiusura dal 20 ottobre in quasi tutti i comuni spezzini) per il disagio che le famiglie devono affrontare, anche considerando che in alcuni nuclei ci sono figli che frequentano istituti in vari Comuni che adottano scelte differenti.

Fa discutere inoltre il fatto che Arpal inserisca nella stessa area C la zona da Sestri Levante a Luni: un centinaio di chilometri, troppi. Le scelte sono demandate ai sindaci o al presidente della Provincia per la chiusura delle superiori. Ieri Castelnuovo e Santo Stefano hanno preso una decisione controcorrente ma basata su dati e modelli previsionali non lasciati al caso. Una presa di posizione coraggiosa ma che, alla luce della condizione meteo reale fino a metà pomeriggio, indovinata. Spiega l’assessore Jacopo Alberghi: "Abbiamo il massimo rispetto delle allerte meteo e invitiamo sempre a seguirle. Con la sindaca Paola Sisti abbiamo ragionato sulla discrezionalità che ci viene concessa valutando i dati forniti da Arpa Liguria ma anche della Toscana. Il nostro territorio dista tre chilometri da Aulla che segnava allerta gialla in mattinata. Abbiamo inoltre una convenzione con Meteo Apuane quindi sulla base dei dati abbiamo riscontrato una mattinata piovosa ma non a livelli di pericolo per la pubblica incolumità. Ogni amministratore conosce il proprio territorio e agisce indipendentemente dalla decisione presa da altri colleghi". Anche a Castelnuovo la scelta è stata simile: "I modelli meteo - spiega Daniele Montebello - prevedevano piogge molto intense in orario pomeridiano per questo abbiamo ritenuto di poter garantire il servizio scolastico. Una decisione responsabile, proprio per la previsione nel primo pomeriggio di un peggioramento abbiamo deciso di interompere le attività scolastiche con uscite dalle 12 e alle 14".

A Sarzana, invece, stessa area, scuole chiuse: "Il sistema di protezione civile - ha spiegato Cristina Ponzanelli - è uno strumento molto serio. Non è perfetto, così come nessun previsore ha la sfera di cristallo, e si declina sempre in un contesto di probabilità. L’allerta arancione per piogge e temporali è il livello più severo di allerta per questo tipo di fenomeni e impone a tutti, amministratori e cittadini, di adottare il criterio della massima prudenza, anche sopportando come comunità, sacrifici e disagi. Nulla vale più del rischio di perdere anche una sola vita".

Massimo Merluzzi