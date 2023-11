I colossi della nautica a contatto con le imprese

I protagonisti della cantieristica nautica e della portualità del nostro territorio saranno presenti, il 23 novembre, al Terminal Crociere della Spezia, per partecipare alla seconda edizione di B2B Mare La Spezia. L’ evento organizzato da Confindustria La Spezia, Cna La Spezia e Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha l’obiettivo di mettere in contatto grandi committenti e piccole e medie imprese della filiera, promuovendo la possibilità di partnership e di confronto. Dopo una prima edizione che ha riscosso interesse ben oltre i limiti locali, con più di 100 aziende partecipanti, provenienti da oltre 20 province italiane, l’edizione 2023 del B2B Mare, si è già assicurato l’adesione di 130 imprese dislocate in varie città italiane. A dialogare con loro saranno molti dei ’big player’ dell’economia del mare del nostro territorio come: Baglietto, Blue Game, Ferretti Group, Fincantieri, Intermarine, Italian Sea Group, La Spezia Container Terminal, Sanlorenzo e Tarros. "Consolidare questo appuntamento – spiega Davide Mazzola, presidente Cna La Spezia – rendendolo annuale, vuole diventare anche un’occasione di sviluppo per attrarre capitale e sostenere piccole imprese e startup". Sulla stessa linea anche Ettore Antonelli, vicepresidente vicario dell’Azienda speciale Camera di Commercio Riviere di Liguria: "Il comparto della nautica è cresciuto notevolmente e spesso non si ha la necessaria contezza della quantità di imprese che compongono la filiera. Il B2B Mare è un’occasione per le aziende spezzine di puntare alla diversificazione, crescere e imparare a fare networking". Paolo Faconti, direttore generale di Confindustria, ha sottolineato come proprio dagli stessi cantieri associati sia arrivata la sollecitazione nel creare momenti di confronto. "Proprio grazie a Confindustria Nautica e alla sinergia con Liguria International, lo scorso 23 settembre il B2B Mare è stato presentato al Salone di Genova". Tra gli organizzatori si guarda già al futuro, con l’aspirazione a regalare al B2B Mare un respiro sempre più ampio. "Come Camera - dichiara il segretario generale della Camera di Commercio, Marco Casarino –abbiamo avviato un dialogo con gli uffici Unioncamere a Bruxelles affinché la manifestazione diventi, attraverso una sinergia tra istituzioni, associazioni e imprese, un evento di respiro nazionale ed europeo".

Maria Cristina Sabatini