I colori e la luce della ’Crocifissione’ Un anno di restauro per il Brueghel

Un incontro che nasce con la finalità di presentare al pubblico l’importante dipinto fiammingo di Pieter Brueghel il giovane, al termine dei lavori di restauro realizzati nel laboratorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia, in collaborazione con l’Università di Genova (per quanto riguarda le indagini diagnostiche sull’opera). Proprio nell’aula magna dell’ateneo del capoluogo, infatti, si è svolto ieri ‘Investigazioni e restaro. Nuova luce sulla ‘Crocifissione’ di Pieter Brueghel il Giovane di Castelnuovo Magra’. Oltre ai risultati dell’accurato restauro sono state rese note le vicende storico artistiche del dipinto e le problematiche relative alla tutela, in particolare la storia travagliata delle vicende conservative dell’opera, del furto e del ritrovamento della tavola negli anni Settanta del Novecento e del recente tentativo di furto sventato grazie all’intervento dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Genova. Il restauro del dipinto, iniziato nel gennaio 2022 e terminato proprio in questo mese, è stato effettuato nel laboratorio della Soprintendenza e ha visto coinvolti: Valentina Tonini (restauratrice specializzata in beni su tavola e incaricata del progetto), Giovanni Ziglioli, Martina Avogadro, Stefano Vassallo, Angelita Mairani, Rossana Vitiello (col ruolo di direttore dei lavori), Alberto Dimuccio, Maria Clelia Galassi, Paolo Triolo, Anna Decri, Francesca Tassara e Daniele Arobba. L’intervento è stato realizzato anche grazie al contributo di Fondazione Carispezia attraverso un bando di erogazione nel settore Arte e Cultura a favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena di Castelnuovo Magra.

g. tonelli