I classici del jazz a Castelnuovo Magra e Molicciara: concerto con Bonifazi, Profeta e Stolfi

Un viaggio con i grandi classici del jazz che fa tappa a Castelnuovo Magra. Stasera è in programma l’appuntamento con la rassegna ’I luoghi della musica’ e gli ospiti in piazza Primo Maggio nella frazione di Molicciara sono i musicisti Federico Bonifazi pianista e compositore, Stefano Profeta al contrabbasso e Donato Stolfi alla batteria. In programma musiche di Porter, Evans, Rodgers, Tenco, Bonifazi, Arlen, Hamilton, Mancini. In caso di pioggia il concerto si terrà a poca distanza nella sala convegni del centro sociale polivalente di Molicciara. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Federico Bonifazi si e` diplomato in pianoforte jazz al Conservatorio "G. Verdi’ di Torino e ha all’attivo numerosi premi in concorsi pianistici, ha suonato in tutto il mondo con musicisti di fama internazionale. Stefano Profeta opo l’inizio alla chitarra ha proseguito proseguito con il contrabbasso ed è docente della Scuola Musicale Vallotti di Vercelli. Donato Stolfi, batterista, ha inciso più di venti dischi, dal jazz alla classica e ha suonato in concerto e in studio con numerosi artisti. Si è esibito in Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Portogallo, Svezia, Ucraina, Palestina, Messico.