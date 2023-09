I cimiteri restano al buio Niente soldi né operai Il Comune taglia il servizio

Gli impianti elettrici funzionano a singhiozzo, e non ci sono né soldi né operai per effettuare la necessaria manutenzione: così, a Calice al Cornoviglio, il Comune decide di ’spegnere’ i cimiteri comunali. È di pochi giorni fa la decisione della giunta comunale guidata da Mario Scampelli di disattivare le utenze dell’energia elettrica nei quattro camposanti rionali di Borseda, Santa Maria, Calice capoluogo e Castello di Madrignano, sospendendo il servizio di illuminazione votiva. Uno stop destinato a far discutere, motivato da numerosi fattori, in primis la grave situazione economica in cui si trova l’ente della bassa Val di Vara, costretto a varare nel novembre dello scorso anno un piano di riequilibrio finanziario per ripianare un buco di bilancio di circa 800mila euro. "Gli impianti elettrici necessitano, per il corretto funzionamento di tutte le lampade, di una revisione totale e la sostituzione di parti non più funzionanti, che non è sostenibile dall’ente" si legge nella delibera di giunta, dove si sottolinea anche che "il dipendente comunale addetto all’allacciamento delle nuove utenze e alla manutenzione di quelle esistenti è impiegato per quasi la totalità del suo tempo di lavoro nella conduzione dello scuolabus e nelle manutenzioni del territorio", e dove si fa riferimento anche alle difficoltà di recuperare le somme derivanti dal pagamento del servizio da parte dei parenti dei cari estinti. "Gli impianti elettrici dei quattro cimiteri non sono in sicurezza, e potrebbero dunque rappresentare un rischio per gli utenti – spiega il sindaco di Calice al Cornoviglio, Mario Scampelli –. In questo momento, tuttavia, il Comune a causa della situazione di bilancio, non è in grado di far fronte alle spese necessarie per il ripristino. La speranza è che si possa intervenire nel 2024, con una progettazione ad hoc che ci permetta di intercettare finanziamenti utili allo svolgimento dei lavori di ripristino degli impianti. Quest’anno interverremo sul miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle strade e nelle piazze dei borghi, il prossimo anno l’obiettivo è di ripristinare gli impianti anche ai cimiteri".

Nel frattempo, il Comune avvierà anche una verifica anagrafica finalizzata a individuare gli effettivi titolari delle utenze del servizio di illuminazione votiva: una manovra finalizzata anche al recupero delle somme mai introitate, in quanto attualmente "il ruolo dell’illuminazione votiva – così si legge nella delibera della giunta calicese – non viene aggiornato dal 2017 e le posizioni dei contraenti non risultano tali da poter emettere tempestivamente le richieste di pagamento del servizio".

Matteo Marcello