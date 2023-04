I cento anni di Valerio una vita per la musica

Famiglia, lavoro, musica. Una vita piena quella di Valerio Zannoni, che oggi compie cento anni. A festeggiarlo la sua famiglia che per il raggiungimento dell’importante traguardo ha messo a disposizione alcuni dei suoi ricordi fotografici più cari e che noi riportiamo oggi come l’incontro con il mitico trombettista afroamericano Louis Armstrong (nella foto Zannoni è a sinistra di Armstrong).

Zannoni, nato e cresciuto in pieno ventennio, ha lavorato, alla fine della guerra, in Arsenale come impiegato. Ma la passione per la musica è stata la cifra che lo ha distinto e fatto conoscere nell’ambiente artistico. Durante il periodo Fascista ha suonato nella Filarmonica di Ancona e successivamente rientrato alla Spezia ha fondato il Quartetto Cameristico Spezzino con il quale si è esibito e dato concerti in città e non soltanto. Schubert, Mozart e Bach tra i suoi musicisti preferiti. Appassionato di musica a tutto tondo ha insegnato per tantissimi anni chitarra lasciando un bellissimo ricordo nei suoi allievi. Ma amava cimentarsi anche con il violino e la viola.

Oggi per l’importante traguardo i figli Aldo, Patrizia e Paola hanno deciso di festeggiarlo in famiglia con parenti e amici. Con loro anche gli amatissimi nipoti Andrea e Alberto. A Valerio Zannoni e alla sua famiglia anche gli auguri più affettuosi da parte della nostra redazione.