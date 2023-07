I carabinieri controllano la movida

Venerdì sera e durante la notatta i carabinieri della compagnia della Spezia, con il rinforzo delle squadre di intervento operativo del 6° battaglione di Firenze, hanno intensificato l’attività di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo nel centro storico della città, soprattutto nell’area del quartiere Umbertino. Oltre 50 sono state le persone identificate in prossimità degli esercizi pubblici teatro della “movida”. Un giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti perché trovato in possesso di modiche quantità di droga, mentre due persone sono state sanzionate amministrativamente per ubriachezza molesta. Un ventitreenne spezzino è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno inoltre rintracciato un 53enne, notificandogli il divieto di avvicinamento alla casa familiare, emesso dall’autorità giudiziaria a seguito della denuncia presentata nei suoi confronti dalla moglie per violenze domestiche protrattesi nel corso degli ultimi anni.

Durante i controlli, inoltre, i carabinieri hanno sorpreso un uomo che, pur beneficiando di misure alternative alla detenzione, è stato sorpreso a violare gli obblighi impostigli dalla misura, violazione che è stata subito segnalata all’autorità giudiziaria che gli aveva concesso il beneficio. Nel corso della notte, poi, i militari dell’Armai impegnati nei controlli sono intervenuti a Riomaggiore, dove alcuni giovani avevano spruzzato dello spray al peperoncino contro un altro ragazzo, che ha dovuto farsi medicare. I militari della Stazione di Riomaggiore, dopo aver raccolto le prime testimonianze, hanno immediatamente avviato un’indagine per identificare i responsabili del gesto.