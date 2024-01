‘I Can’t’, il nuovo singolo di Braska. Mai tacere di fronte alle ingiustizie

Un anno musicale ‘on the road’ tra la nostra penisola e la Francia e ora Braska sbarca negli Stati Uniti con ‘I Can’t’. Per la cantante spezzina un nuovo singolo, da lei scritto e interpretato interamente in inglese, prodotto da LoZar e distribuito da PowherSound, etichetta americana con base a Los Angeles che promuove la musica femminile emergente di tutto il mondo e che crede nel progetto dell’artista che, all’anagrafe, si chiama Giulia Cerasoli. ‘I Can’t’ è una traccia che parla di rabbia, di espressione della propria emotività e dell’impossibilità di tacere di fronte alle ingiustizie. ‘I Can’t’ è una presa di coscienza dell’artista della sua solitudine di fronte a questi sentimenti. che però la fanno sentire viva e le danno un motivo in più per far sentire la propria voce.

Questa nuova esperienza negli Stati Uniti è partita ieri con la pubblicazione ufficiale del brano con distribuzione The Orchard –l distributore ufficiale di Sony Usa –, e si prospetta una delle tappe del lungo viaggio che porteranno Braska oltre i confini nazionali. Gli albori dell’artista ligure sono caratterizzati da anni di cover in inglese in vari locali e festival del territorio, anni di esperienza in un coro gospel con repertorio n inglese, così come l’origine del suo nome che deriva da ‘Nebraska’. Tutti elementi che chiudono un cerchio e fanno ritornare l’artista alle origini, come cita nel già noto brano ‘Cassetto’, una transizione musicale e artistica "dalla Liguria al Nebraska". Per ‘I Can’t’ le foto e la copertina sono a cura di Alessandra Fgtg Photos, le riprese del video ufficiale sono state girate da LoZar e il video editing e la color correction sono state curate dalla stessa Braska.

