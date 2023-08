I Bocobones al Music Festival

Prosegue il ‘Vezzano Music Festival’ organizzato dall’associazione ‘Vezzano Sotto la Torre’. Stasera, alle 19, al parco del castello di Vezzano Alto, si esibiscono i Bocobones, un giovane quartetto piemontese di tromboni che sta facendo strada per energia, bravura e capacità espressive; quattro ragazzi uniti dalla passione per il trombone, strumento d’impatto e dalla forte cantabilità. Si passa poi, alle 21.30, sul sagrato della chiesa di Nostra Signora del Soccorso con i Faith&2Guys, un trio milanese (voce e piano, contrabbasso, batteria) le cui sonorità si ispirano a musicisti come Keith Jarrett, Charlie Haden, Carla Bley e Paul Motian; per l’occasione si aggiungerà al gruppo la voce dirompente di Federica Olivieri (nella foto). Il Festival è a ingresso gratuito, con offerta libera, mentre dalle 20 alle 21.15 sarà possibile consumare un aperitivo all’Alimentari Linari, facilmente raggiungibile a piedi dal luogo del concerto.

m. magi