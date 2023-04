I biglietti di Festival Estate e Jazz

Disponibili al botteghino del Teatro Civico i biglietti della rassegna teatrale ‘La Spezia Estate Festival’ – in programma dal 15 luglio al 17 agosto – e della 55ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia (dal 25 al 30 luglio) entrambe nell’arena all’aperto di piazza Europa. I pacchetti per entrambe le rassegne sono acquistabili solo al botteghino (con ingresso da via Carpenino), in questi orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Le manifestazioni sono promosse da Comune della Spezia, Fondazione Carispezia e Società dei Concerti, con patrocinio e sostegno di Regione Liguria, col sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, main sponsor Iren ed contributo di Mbda e Padigitale.