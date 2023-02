I ‘big’ della scherma si sfidano a Spezia nei Campionati Assoluti

Per sei giorni il top della scherma italiana si trasferirà a Spezia in occasione dei campionati italiani assoluti in programma dal 7 al 12 giugno. La kermesse è stata presentata ufficialmente ieri nella cornice della Bit alla Fiera di Milano, col saluto di Paolo Azzi, presidente della Federazione italiana scherma: "È la gara vetrina, uno degli eventi con cui la Federazione propone la sua immagine in giro per l’Italia: l’assegnazione a La Spezia è un punto d’arrivo di un rapporto di collaborazione cresciuto e consolidato negli anni. Sarà un bel campionato, c’è grande aspettativa e voglia di fare. Spezia ci ha sempre accolto con molta attenzione, sappiamo che possiamo contare sulla loro disponibilità". Durante la presentazione dei ’Campionati italiani assoluti e Paralimpici di scherma 2023: La Spezia e Santa Venerina’ sono intervenuti anche Andrea Caruso, presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Assoluti La Spezia 2023, Marco Frascatore, (assessore allo Sport del Comune di Spezia) il sindaco di Santa Venerina (Comune della provincia di Catania che ospiterà le gare paralimpiche) Salvo Greco, il consigliere della Fis Sebastiano Manzoni, che guida il Comitato organizzatore, e il vice sindaco di La Spezia Maria Grazia Frija (nella foto). "Vorrei ringraziare la Federazione per ospitare una disciplina antica – ha dichiarato – che fa parte della nostra storia. Per noi lo sport e il turismo sono un binomio imprescindibile". Azzi ha poi spiegato il perchè dell’organizzazione distinta dei due campionati. "Olimpico e Paralimpico sono sullo stesso piano. Ma nel periodo del Covid abbiamo deciso di svolgere i tornei separatamente: ci siamo accorti che i campionati paralimpici hanno avuto una copertura completa, abbiamo avuto ritorni che ci hanno colpito e sorpreso. Da qui la scelta di insistere su questa strada. Il campionato paralimpico merita un’attenzione dedicata".