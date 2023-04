I bambini delle scuole nella ’Marcia in Blu’

La ‘Marcia in Blu’ ha fatto tappa anche a Follo. L’evento solidale lanciato dalla Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone per sensibilizzare sul tema dell’autismo è stato organizzato sul territorio dal comitato follese della Croce rossa con il patrocinio del Comune, e ha visto protagonisti venerdì mattina i bimbi provenienti da vari plessi dell’Istituto comprensivo Salvo D’Acquisto di Follo e dal nido d’ infanzia ‘Le Marmotte Biricchine’. A conclusione della marcia i partecipanti – presente anche il sindaco Rita Mazzi e alcuni asessori – si sono riuniti al parco dove ad attenderli c’era una golosa merenda. "Sono felice di aver partecipato a questa giornata di sensibilizzazione che ci fa riflettere su come il mondo sia bellissimo se lo guardiamo con gli occhi del cuore come fanno i bambini, pronti a cogliere ogni sfumatura, pieni di stupore e meraviglia. Ringrazio tutti coloro che sono stati presenti qui con noi, ma il mio ringraziamento va anche a tutti i volontari che anche oggi, come ogni giorno, sono impegnati nei tanti trasporti sanitari e in doppio equipaggio di soccorso nella nostra sede operativa più che mai" afferma il presidente della Cri follese, Valter Cresci.