I bambini alla scoperta dell’antico vigneto

Prima uscita didattica di quest’anno sul territorio per i piccoli della scuola dell’infanzia e gli alunni della scuola elementare Chierici-Podestà di Piano di Madrignano, dell’istituto comprensivo D’Acquisto di Follo e Calice al Cornoviglio. C’era tanta emozione e curiosità per un’avventura, precedentemente preparata nelle varie classi, finalizzata a promuovere la conoscenza del territorio e delle tradizioni contadine. Paola e Roberta Bugliani, le sorelle proprietarie dell’Azienda La Chiosa di Piano di Madrignano, hanno offerto agli alunni la possibilità di entrare nell’antica cantina padronale. Quando il cancello della tenuta si è aperto, la visita ha avuto inizio. Stupore, negli occhi di grandi e piccini: la stalla in cui la famiglia prima allevava la mucca e poi i conigli, il fienile, il nuovo apiario, le piante aromatiche e il pergolo di kiwi, la vecchia botte diventata fioriera. Intorno all’abitazione, l’antico vigneto dai tronchi nodosi e contorti è testimone silenzioso. "Entriamo nella cantina dalle pareti in sasso e recentemente messa a norma – spiegano le maestre – I vecchi attrezzi restano a raccontare del lavoro svolto in passato. Ecco, Paola e Roberta si alternano nel racconto. Sono entrambe due insegnanti e si sente. Con dei cartelloni semplici ed accattivanti ci illustrano il processo della vinificazione e, spiegano aiutate dall’Acino, Cin Cin, come si svolgono la coltivazione della vite, la lavorazione dell’uva e la produzione del vino. Tutto è semplice e coinvolgente". I bimbi si avvicinano sempre più alle due vignaiole. Il racconto li affascina e le loro domande escono, infine, pertinenti e numerose.

m. magi