Happy Park alle Grazie per grandi e piccini

Grande appuntamento dedicato ai bambini questo week end alle Grazie con Happy Park, evento organizzato dal Comune di Porto Venere in collaborazione con ‘I Vagabondi Animation’. Oggi e domani, il borgo delle Grazie offrirà una serie di attività differenti per famiglie e bambini: dalle 14 alle 19, sarà possibile assistere a tanti spettacoli, col paese verrà suddiviso in zone in base agli interessi che muoveranno i piccoli e grandi partecipanti a prendervi parte, scegliendo ciò che più accende la loro curiosità: dalle aree dedicate agli appassionati di sport, fino ad arrivare alle zone riservate al relax. Sarà allestita una zona sport per praticare Paintball, provare il toro meccanico, il calcio balilla ‘umano’. Allestita anche una zona ‘Queen Van’, con area beauty per sentirsi in una vera Beauty Spa e rilassarsi in un ambiente sereno e accogliente come delle piccole donne: un programma che farà sentire ogni bimba una vera principessa con manicure, nail art, maschera viso e make-up. Presente anche il truccabimbi. La passione per i mattoncini colorati troverà sfogo nella ‘Zona Bricks’, e non mancheranno i gonfiabili e spettacoli degli artisti.