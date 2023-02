"Hanno tolto i parcheggi, difficile arrivare in auto"

Luca Gotti e Giorgia Meloni sono, assieme a San Remo, i protagonisti principali delle conversazioni in piazza, a testimonianza che il mercato è anche luogo di socialità. Tanti pensionati demandano la spesa alle mogli e si riuniscono in capannelli dove si discute di tutto, dallo sport alla politica. Il cantiere della pavimentazione disturba non tanto per il rumore quanto perché limita la viabilità. "E’ più difficile arrivare in auto perché ci sono meno parcheggi – sottolinea Antonio Veneruso che abita a Mazzetta – e poi hanno levato delle panchine". Il carovita si fa sentire, gli acquisti ai banchi si fanno con più parsimonia, ma a quattro chiacchiere non si rinuncia. "I prodotti qui sono di qualità eccellente ma i prezzi sono alti. Alcune cose preferisco acquistarle in offerta nei supermarket". Il suo amico Giuseppe, rimarca però come anche la grande distribuzione abbia subito dei rincari. "Prima il carrello con 100 euro si riempiva, ora no. Pesce e verdura se acquistati congelati perdono tantissimo rispetto ai loro corrispettivi freschi. Anche comprando meno, continueremo a venire, se non altro per vederci e stare in compagnia".

Vimal Carlo Gabbiani