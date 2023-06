Hania Rai canta nella Baia del Silenzio

Giornata densa quella odierna per l’Andersen Festival di Sestri Levante. Si inizia alle 15.30 e fino alle 18, nel municipio con Help Code, c’è il ‘Laboratorio Supereroi’ (per bambini dai 5 ai 12 anni). Alle 16.30, alla residenza Le due Palme, il Teatrino Kerè, uno spettacolo di burattini. Alle 17 e alle 19, al convento dell’Annunziata tocca a Antonio Panzuto con ‘L’atlante delle città’ (Teatro Ragazzi), mentre alle 18, con partenza ogni quarto d’ora fino alle 19, a Monte Pagano (Riva Trigoso), in prima nazionale ecco ‘Di Ulivi, Vigneti, Storie e Silenzio - Levante’, spettacolo itinerante site-specific. Uno spettacolo di circo e teatro di strada, alle 18.30 e alle 20.30 in piazza Matteotti col Circo Bipolär, mentre alle 19 e alle 22.30 nella piazza del Comune, Le Radiose ‘on air’, un trio vocale di clown. Alla Baia del Silenzio, alle 19.30, un talk promossa da Helpcode, moderata da Francesca Romana Elisei (Tg2 Esteri), ‘Educazione, un diritto da garantire’. Ancora in piazza del Comune, alle 19.45 e alle 23 per la performance di danza ‘Room 22’ con protagoniste Marianna Moccia e Valeria Nappi. Nei ruderi di Santa Caterina, alle 20, il Deos (Danse Ensemble Opera Studio) propone ‘Il girotondo di Dioniso’ in prima nazionale. Al Parco Hotel dei Castelli, alle 20.15 e alle 21.30, ‘Arcipelago, Premio Eolo 2023’, e con partenza da piazza Bellotti alle 20.30, Alessandra Ravizza e Tina Omerzo ‘Stejma’, presentano ninnenanne da tutto il mondo. Alla stessa ora, nel cortile del convento Annunziata, c’è lo spettacolo teatrale ‘Apocalisse tascabile’ con Nicolò Fettarappa Sandri. A chiudere la giornata, alle 21.30, il concerto di Hania Rani nella suggestiva Baia del Silenzio.

m. magi