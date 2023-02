Ha urinato in curva Analisi dei filmati per identificarlo

Non è stato ancora identificato il tifoso della Juventus che domenica in occasione della partita al ’Picco’ contro lo Spezia ha urinato dal settore riservato agli ospiti, colpendo due addetti dello Spezia Calcio, un uomo e una donna. La digos della Spezia, diretta dal vice questore Gianluca Cariola (nella foto), sta analizzando i filmati e al momento almeno una cosa certa l’a stabilita. Per quanto si tratti di un gesto estremamente maleducato, è emerso che il tifoso non ha volontariamente urinato addosso ai due addetti dello Spezia. Lo ha fatto dal vertice in alto a sinistra del settore ospiti, in un punto dove non sarebbe neppure possibile guardare di sotto. Dalle immagini si vede che si è diretto in quel punto, spinto da un bisogno impellente che comunque non lo giustifica. Per questo rischia comunque una sanzione amministrativa che potrebbe essere anche il daspo.

M.B.