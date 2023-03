Il Dante d'Argento consegnato al fisico Guido Tonelli

Guido Tonelli

La Spezia, 28 marzo 2023 - Un pubblico delle grandi occasioni ha affollato, sin dalla sua apertura, l’auditorium di Confindustria dove la mattina del 25 marzo, Dantedì, si è tenuta la cerimonia di conferimento del Dante d’Argento al professor Guido Tonelli, insigne ricercatore al Cern di Ginevra e docente di Fisica generale all’Università di Pisa, più noto al grande pubblico come divulgatore scientifico e per essere stato lo scopritore del bosone di Higgs.

Dopo i saluti della città, rappresentata dal vicesindaco Maria Grazia Frijia, e quelli del padrone di casa, il direttore generale di Confindustria Paolo Faconti – che ha rimarcato il legame fra impresa e cultura – il presidente della Società Dante Alighieri della Spezia, Carlo Raggi, ha ripercorso la storia del Comitato spezzino, nato nel febbraio 1890 e uno dei soli 22 ad essere presenti alla prima assemblea nazionale svolta a Roma nel marzo dello stesso anno, a fronte dei quasi 500 Comitati odierni, sparsi nei cinque continenti.

Raggi si è poi soffermato poi sull’importanza del premio, che vuole essere un punto di arrivo di una esaltante carriera ma anche di ripartenza a proseguire sulla strada intrapresa e sprone per tutti gli studenti presenti alla cerimonia. È seguita la consegna del trofeo e del diploma di conferimento, nonché della tessera associativa della Dante Alighieri valevole per l’anno in corso, consegna solenne effettuata, dietro cortese richiesta del presidente Raggi, dall'onorevole Frijia.

Alla premiazione, presenti il sindaco di Casola in Lunigiana Roberto Ballerini, il presidente degli Astrofili Spezzini, Luigi Sannino, e altri esponenti di importanti autorità culturali, è seguita la conferenza del professor Tonelli sulle ultime frontiere della ricerca scientifica, in particolare sull’abbandono dei concetti di spazio e tempi assoluti, che per secoli hanno accompagnato la civiltà umana, a favore dalla loro relatività, essendo stata scoperta da Albert Einstein la loro dipendenza dalla velocità e dagli effetti gravitazionali (poi le risposte alle numerose domande del pubblico).

La giornata è proseguita all'Osteria della Corte, gestito da Silvia Cardelli e Andrea Ferrero (figlio dell’indimenticabile Attilio, per molti anni vicepresidente della Dante spezzina), dove i soci della Dante Alighieri della Spezia si sono ritrovati con il professor Guido Tonelli per il tradizionale pranzo del Dantedì.

Nel pomeriggio, la partecipata proiezione, in prima assoluta alla Spezia, del film 'Dante. L’esilio di un poeta', ha avuto come protagonisti Giordano Giannini, Eliana M. Vecchi e l’attore coprotagonista Mario di Fonzo, con letture curate da Chiara Serreli. Con l'appuntamento al prossimo anno.